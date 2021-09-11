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ヴァレンティノ ガラヴァーニ新作「スタッズサイン」Vロゴ シグネチャー×スタッズ輝くショルダーバッグ

2021年9月11日 16:02

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記事提供元：ファッションプレス

　ヴァレンティノ ガラヴァーニ(VALENTINO GARAVANI)の2021-22年秋冬コレクション「アクト」から新作バッグ「スタッズサイン」が登場。

■新作バッグ「スタッズサイン」

　「スタッズサイン」は、メゾンのサインやコード、カラーを再定義したスクエア型のショルダーバッグ。フラップには、ブランドを象徴するアンティークブラス仕上げのVロゴ シグネチャーをセットした。

■「ローマンスタッズ」輝くストラップ

　また、ローマの宮殿に用いられる、浮き出し飾りのある切り石積みの壁面「ブニャート」から着想を得た「ローマンスタッズ」をストラップにあしらい、パンキッシュなムードを演出。さらに内部にはシグネチャーレッドのナッパライニングを忍ばせ、コントラストを効かせた。

　カラーは、ブラックとホワイトのシンプルな2色を展開する。

【詳細】
ヴァレンティノ ガラヴァーニ新作バッグ「スタッズサイン」
価格：420,200円
サイズ：W20xH15xW7cm
カラー：ホワイト、ブラック

【問い合わせ先】
ヴァレンティノ インフォメーションデスク
TEL：03-6384-3512

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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