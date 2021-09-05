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ダニエル・ウェリントンの人気腕時計「ペティ」、自然着想のグリーンやブラウンなど新5色
記事提供元：ファッションプレス
ダニエル・ウェリントン(Daniel Wellington)の人気腕時計「ペティ(PETITE)」コレクションから新色5色が登場。ダニエル・ウェリントン直営店ほかにて発売される。
■人気腕時計「ペティ」新5色
ミニマルなデザインで人気を博す腕時計「ペティ」コレクションから新たに登場するのは、自然の要素からインスピレーションを得た新5色。中でも注目したいのは、2トーンカラーで仕上げた「ペティ アンバー ローズゴールド」と「ペティ エメラルド ゴールド」で、明るいブラウンの文字盤にはローズゴールドのメッシュストラップを、深みのあるグリーンの文字盤にはゴールドのメッシュストラップをあしらった。
■1カラーのローズゴールドやシルバーも
1カラーの腕時計は、ゴールド、ローズゴールド、シルバーを用意。いずれもシーンやスタイリングを選ばずに着用できそうな、シンプルなルックスが魅力だ。サイズは、28mm、32mm、36mmの3種類からセレクトできる。
【詳細】
ダニエル・ウェリントン「ペティ」新色
発売日：2021年9月1日(水)
取扱店舗：ダニエル・ウェリントン直営店、公式サイト
商品：ペティ アンバー ローズゴールド、ペティ エメラルド ゴールド、ペティ ユニトーン ゴールド、ペティ ユニトーン ローズゴールド、ペティ ユニトーン シルバー
価格：28mm 24,200円、32mm 26,400円、36mm 27,500円
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