ダニエル・ウェリントンの人気腕時計「ペティ」、自然着想のグリーンやブラウンなど新5色

ダニエル・ウェリントン(Daniel Wellington)の人気腕時計「ペティ(PETITE)」コレクションから新色5色が登場。ダニエル・ウェリントン直営店ほかにて発売される。

■人気腕時計「ペティ」新5色

ミニマルなデザインで人気を博す腕時計「ペティ」コレクションから新たに登場するのは、自然の要素からインスピレーションを得た新5色。中でも注目したいのは、2トーンカラーで仕上げた「ペティ アンバー ローズゴールド」と「ペティ エメラルド ゴールド」で、明るいブラウンの文字盤にはローズゴールドのメッシュストラップを、深みのあるグリーンの文字盤にはゴールドのメッシュストラップをあしらった。

■1カラーのローズゴールドやシルバーも

1カラーの腕時計は、ゴールド、ローズゴールド、シルバーを用意。いずれもシーンやスタイリングを選ばずに着用できそうな、シンプルなルックスが魅力だ。サイズは、28mm、32mm、36mmの3種類からセレクトできる。

【詳細】

ダニエル・ウェリントン「ペティ」新色

発売日：2021年9月1日(水)

取扱店舗：ダニエル・ウェリントン直営店、公式サイト

商品：ペティ アンバー ローズゴールド、ペティ エメラルド ゴールド、ペティ ユニトーン ゴールド、ペティ ユニトーン ローズゴールド、ペティ ユニトーン シルバー

価格：28mm 24,200円、32mm 26,400円、36mm 27,500円