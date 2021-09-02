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メディア総研 初値3105円、公開価格を7.1％上回る、就職活動イベント企画／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*11:04JST <9242> メディア総研 3210 -
公開価格（2900円）を7.1％上回る3105円で初値を付けた。会社設立は93年3月9日。高専生や大学生向けの就職活動イベントの企画が事業の柱。21年7月期の営業利益予想は前期比35.2％増の1.70億円。企画制作サービスが堅調に推移するほか、売上原価が47.6％減と縮小し、利益を押し上げる見通し。第3四半期累計の実績は2.35億円で、既に通期予想を上回っている。《FA》
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