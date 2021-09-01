トミタ電機　ストップ高買い気配、22年1月期の営業利益予想を上方修正、設備関連需要が回復／新興市場スナップショット



*11:22JST <6898> トミタ電機 1762 カ -

ストップ高買い気配。22年1月期の営業損益を従来予想の0.12億円の黒字から1.06億円の黒字（前期実績1.29億円の赤字）に上方修正している。上半期に中国市場の情報通信向けの需要拡大を背景に設備関連需要に回復が見られたほか、半導体製造装置向けが好調に推移したため。大幅修正がポジティブ・サプライズと受け止められ、投資資金が流入しているようだ。《FA》