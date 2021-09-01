関連記事
トミタ電機 ストップ高買い気配、22年1月期の営業利益予想を上方修正、設備関連需要が回復／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*11:22JST <6898> トミタ電機 1762 カ -
ストップ高買い気配。22年1月期の営業損益を従来予想の0.12億円の黒字から1.06億円の黒字（前期実績1.29億円の赤字）に上方修正している。上半期に中国市場の情報通信向けの需要拡大を背景に設備関連需要に回復が見られたほか、半導体製造装置向けが好調に推移したため。大幅修正がポジティブ・サプライズと受け止められ、投資資金が流入しているようだ。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ブリッジ 大幅に3日続伸、新たに貸借銘柄に選定、流動性向上など促進／新興市場スナップショット 9/ 1 11:05
- 新都HD 大幅に続伸、廃金属貿易でナンセイスチール、日本五金鉱産とパートナーシップ契約／新興市場スナップショット 9/ 1 10:50
- JASDAQ平均は続伸、終日買い優勢で大台4000に迫る／JASDAQ市況 8/31 16:32
- マザーズ指数は続伸、米ハイテク株高など追い風、JMDCやJTOWERに買い／マザーズ市況 8/31 16:11
- ＰＳＳ 大幅続伸、コロナ検体処理の抽出プロトコールICカード販売、従来の1/3の動作時間／新興市場スナップショット 8/31 13:16