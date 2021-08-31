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【M&A速報：2021/08/31（1）】H2Oリテイリング<8242>、関西スーパーマーケット<9919>と経営統合へ
*12:08JST 【M&A速報：2021/08/31（1）】H2Oリテイリング<8242>、関西スーパーマーケット<9919>と経営統合へ
■H2Oリテイリング<8242>、関西スーパーマーケット<9919>を子会社に 経営統合へ
■SBIファイナンシャルサービシーズ、資産運用サービス提供のFOLIO持株会社であるFOLIOホールディングスを子会社化へ
■防災テックベンチャーのSpectee、中国電力<9504>を引受先として第三者割当増資を実施
■バーチャル音楽ライブアプリ「StarLi」開発のVirtualize、シードラウンドでJ-KISS型新株予約権発行による資金調達を実施
■Coral Capital、3号ファンドを140億円で組成完了
■有翼式再使用型サブオービタルスペースプレーン研究開発のSPACE WALKER、次世代の複合材高圧タンク開発のCoMReDを吸収合併
■中・大病院向け地域医療連携プラットフォーム「foro CRM」開発・提供のメダップ、シリーズAで総額6億円の資金調達を実施
■広告効果をAIで可視化できる車両屋外広告サービス「WithDrive」提供のEssen、会社設立と資金調達実施を発表
■長谷川香料<4958>、植物肉スタートアップのDAIZと資本業務提携
■大人向けカルチャースクール「Classmate」運営のSPICY、シードラウンドで資金調達を実施
■公営競技企画・運営の日本トーター、大吟醸「越後美人」等製造販売の上越酒造の事業を承継
■アイ・シグマ・キャピタル、釣り用品企画・開発・製造・販売のジャッカルグループに資本参加
■日本紙パルプ商事<8032>、紙類・紙製品・文房具・雑貨卸小売の鳴海紙店に追加出資し完全子会社化
■トビラシステムズ<4441>、合同会社280blocker買収に関する報道について「本日の取締役会で決議する予定」
■三菱重工業<7011>、子会社の三菱ロジスネクスト<7105>完全子会社化に関する報道について「現時点で検討している事実はない」
■日本アジア投資<8518>、「BooSTARX1号投資事業有限責任組合」へ出資 AIS CAPITALと業務提携へ
■AIS CAPITAL、外国人起業支援のベンチャーキャピタルファンド「BooSTARX 1号投資事業有限責任組合」を設立 ファンド規模は最大10億円
■安川電機<6506>、子会社の安川オートメーション・ドライブに水処理プラント等社会システム事業を移管
■富士通<6702>、保有する高見沢サイバネティックス<6424>株の一部を売却 出資比率は9.48%に
■UTグループ<2146>、富士通エフサス子会社で人材派遣業の富士通エフサス・クリエを買収 富士通<6702>グループとの関係を強化
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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