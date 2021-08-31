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日本製鉄に順張りのコール買いが目立つ（31日10:02時点のeワラント取引動向）
記事提供元：フィスコ
*10:27JST 日本製鉄に順張りのコール買いが目立つ（31日10:02時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価上昇が目立つ日本製鉄<5401>コール251回 10月 2,450円を順張りで買う動きなどが見られる。
手仕舞い売りとしてはJFEホールディングス<5411>コール150回 10月 1,750円、ファーストリテイリング<9983>コール334回 10月 74,000円、日本製鉄コール251回 10月 2,450円、太平洋セメント<5233>コール102回 10月 2,550円などが見られる。
上昇率上位は東急<9005>プット9回 9月 1,550円（+25.7%）、電通<4324>プット63回 9月 4,050円（+24.8%）、大日本印刷<7912>プット10回 9月 2,400円（+21.2%）、東急プット8回 9月 1,300円（+20.0%）、日本製鉄コール247回 9月 2,150円（+18.6%）などとなっている。
（eワラント証券）《FA》
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