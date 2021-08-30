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30日の日本国債市場概況：債券先物は152円21銭で終了
記事提供元：フィスコ
*16:17JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は152円21銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付152円20銭 高値152円25銭 安値152円20銭 引け152円21銭
売買高総計12156枚
2年 427回 -0.135％
5年 148回 -0.120％
10年 363回 0.015％
20年 177回 0.400％
債券先物9月限は、152円20銭で取引を開始。前週末NY市場でパウエル米FRB議長の講演後に米長期金利が低下した展開を受けて、買いが先行し、152円25銭まで上げた。その後、日銀の国債買い入れオペの結果が弱めだったことで売られ、再び152円20銭に下げた。現物債の取引では、全年限が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.21％、10年債は1.29％、30年債は1.90％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.42％、英国債は0.57％、オーストラリア10年債は1.15％、NZ10年債は1.80％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:30 ユーロ圏・8月景況感指数（予想：118.0、7月：119.0）
・21:00 独・8月消費者物価指標速報値（前年比予想：+3.9％、7月：+3.8％）
・23:00 米・7月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+0.4％、6月：-1.9％）
・23:30 米・8月ダラス連銀製造業活動指数（予想：23.0、7月：27.3）《KK》
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