

*16:17JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は152円21銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付152円20銭 高値152円25銭 安値152円20銭 引け152円21銭

売買高総計12156枚

2年 427回 -0.135％

5年 148回 -0.120％

10年 363回 0.015％

20年 177回 0.400％

債券先物9月限は、152円20銭で取引を開始。前週末NY市場でパウエル米FRB議長の講演後に米長期金利が低下した展開を受けて、買いが先行し、152円25銭まで上げた。その後、日銀の国債買い入れオペの結果が弱めだったことで売られ、再び152円20銭に下げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.21％、10年債は1.29％、30年債は1.90％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.42％、英国債は0.57％、オーストラリア10年債は1.15％、NZ10年債は1.80％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:30 ユーロ圏・8月景況感指数（予想：118.0、7月：119.0）

・21:00 独・8月消費者物価指標速報値（前年比予想：+3.9％、7月：+3.8％）

・23:00 米・7月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+0.4％、6月：-1.9％）

・23:30 米・8月ダラス連銀製造業活動指数（予想：23.0、7月：27.3）《KK》