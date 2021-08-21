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NY金：下げ渋り、ドル高一服を意識した買いが入る
記事提供元：フィスコ
*07:03JST NY金：下げ渋り、ドル高一服を意識した買いが入る
COMEX金12月限終値：1784.00 ↑0.90
20日のNY金先物12月限は下げ渋り。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+0.90ドルの1784.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1780.00ドル-1791.00ドル。アジア市場で1791.00ドルまで買われた後、ニューヨーク市場の中盤にかけて1780.00ドルまで反落したが、主要通貨に対するドル買いは一巡したことから、1789.00ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では1785ドルを下回る水準で推移した。《MK》
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