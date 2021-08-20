

*15:37JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか輸送用機器、非鉄金属、鉄鋼、ガラス・土石製品なども下落。一方、電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか陸運業、その他製品、小売業、食料品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 電力・ガス業 ／ 355.5 ／ 1.34

2. 陸運業 ／ 1,854.25 ／ 0.82

3. その他製品 ／ 3,396.62 ／ 0.52

4. 小売業 ／ 1,392.27 ／ 0.52

5. 食料品 ／ 1,692.57 ／ 0.32

6. 医薬品 ／ 3,156.9 ／ 0.29

7. 精密機器 ／ 10,767.41 ／ 0.06

8. サービス業 ／ 2,854.79 ／ 0.00

9. 不動産業 ／ 1,386.82 ／ -0.11

10. パルプ・紙 ／ 515.32 ／ -0.14

11. 保険業 ／ 1,022.96 ／ -0.32

12. 建設業 ／ 1,110.71 ／ -0.33

13. その他金融業 ／ 686.67 ／ -0.36

14. 空運業 ／ 191.8 ／ -0.37

15. 銀行業 ／ 140.07 ／ -0.42

16. 情報・通信業 ／ 4,588.4 ／ -0.54

17. 水産・農林業 ／ 473.73 ／ -0.77

18. 証券業 ／ 360.33 ／ -0.81

19. 電気機器 ／ 3,461.76 ／ -0.82

20. 化学工業 ／ 2,246.72 ／ -0.89

21. 石油・石炭製品 ／ 927.01 ／ -1.04

22. 鉱業 ／ 213.82 ／ -1.31

23. 機械 ／ 2,191.22 ／ -1.37

24. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,760.95 ／ -1.48

25. 繊維業 ／ 578.48 ／ -1.77

26. 卸売業 ／ 1,756.12 ／ -1.91

27. 金属製品 ／ 1,289.78 ／ -1.92

28. ゴム製品 ／ 3,402.95 ／ -1.92

29. ガラス・土石製品 ／ 1,107.94 ／ -2.02

30. 鉄鋼 ／ 437.4 ／ -2.69

31. 非鉄金属 ／ 912.8 ／ -2.96

32. 輸送用機器 ／ 3,074.04 ／ -4.56

33. 海運業 ／ 773.49 ／ -8.17《FA》