

*15:38JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ

鉄鋼が下落率トップ。そのほか海運業、鉱業、輸送用機器、石油・石炭製品なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほか食料品も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 医薬品 ／ 3,147.83 ／ 1.43

2. 食料品 ／ 1,687.09 ／ 0.13

3. 精密機器 ／ 10,760.52 ／ -0.28

4. 情報・通信業 ／ 4,613.15 ／ -0.30

5. 小売業 ／ 1,385.06 ／ -0.57

6. サービス業 ／ 2,854.92 ／ -0.62

7. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,787.33 ／ -0.66

8. 建設業 ／ 1,114.44 ／ -0.84

9. 水産・農林業 ／ 477.42 ／ -0.92

10. パルプ・紙 ／ 516.04 ／ -1.01

11. ガラス・土石製品 ／ 1,130.82 ／ -1.02

12. 陸運業 ／ 1,839.12 ／ -1.12

13. 化学工業 ／ 2,266.92 ／ -1.23

14. 繊維業 ／ 588.9 ／ -1.24

15. 金属製品 ／ 1,315.03 ／ -1.31

16. 電力・ガス業 ／ 350.8 ／ -1.34

17. その他金融業 ／ 689.12 ／ -1.38

18. 銀行業 ／ 140.66 ／ -1.38

19. 不動産業 ／ 1,388.41 ／ -1.45

20. 機械 ／ 2,221.69 ／ -1.45

21. 保険業 ／ 1,026.21 ／ -1.45

22. その他製品 ／ 3,379.03 ／ -1.47

23. 空運業 ／ 192.51 ／ -1.54

24. ゴム製品 ／ 3,469.64 ／ -1.62

25. 電気機器 ／ 3,490.46 ／ -2.03

26. 卸売業 ／ 1,790.23 ／ -2.81

27. 証券業 ／ 363.27 ／ -2.95

28. 非鉄金属 ／ 940.62 ／ -3.07

29. 石油・石炭製品 ／ 936.71 ／ -3.42

30. 輸送用機器 ／ 3,221.08 ／ -3.48

31. 鉱業 ／ 216.65 ／ -3.52

32. 海運業 ／ 842.34 ／ -4.11

33. 鉄鋼 ／ 449.48 ／ -5.28《FA》