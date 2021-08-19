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東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ
鉄鋼が下落率トップ。そのほか海運業、鉱業、輸送用機器、石油・石炭製品なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほか食料品も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 医薬品 ／ 3,147.83 ／ 1.43
2. 食料品 ／ 1,687.09 ／ 0.13
3. 精密機器 ／ 10,760.52 ／ -0.28
4. 情報・通信業 ／ 4,613.15 ／ -0.30
5. 小売業 ／ 1,385.06 ／ -0.57
6. サービス業 ／ 2,854.92 ／ -0.62
7. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,787.33 ／ -0.66
8. 建設業 ／ 1,114.44 ／ -0.84
9. 水産・農林業 ／ 477.42 ／ -0.92
10. パルプ・紙 ／ 516.04 ／ -1.01
11. ガラス・土石製品 ／ 1,130.82 ／ -1.02
12. 陸運業 ／ 1,839.12 ／ -1.12
13. 化学工業 ／ 2,266.92 ／ -1.23
14. 繊維業 ／ 588.9 ／ -1.24
15. 金属製品 ／ 1,315.03 ／ -1.31
16. 電力・ガス業 ／ 350.8 ／ -1.34
17. その他金融業 ／ 689.12 ／ -1.38
18. 銀行業 ／ 140.66 ／ -1.38
19. 不動産業 ／ 1,388.41 ／ -1.45
20. 機械 ／ 2,221.69 ／ -1.45
21. 保険業 ／ 1,026.21 ／ -1.45
22. その他製品 ／ 3,379.03 ／ -1.47
23. 空運業 ／ 192.51 ／ -1.54
24. ゴム製品 ／ 3,469.64 ／ -1.62
25. 電気機器 ／ 3,490.46 ／ -2.03
26. 卸売業 ／ 1,790.23 ／ -2.81
27. 証券業 ／ 363.27 ／ -2.95
28. 非鉄金属 ／ 940.62 ／ -3.07
29. 石油・石炭製品 ／ 936.71 ／ -3.42
30. 輸送用機器 ／ 3,221.08 ／ -3.48
31. 鉱業 ／ 216.65 ／ -3.52
32. 海運業 ／ 842.34 ／ -4.11
33. 鉄鋼 ／ 449.48 ／ -5.28《FA》
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