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テンポイノベーションが8月17日付で自己株式15万株を消却
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■発行済株式総数の0.84%、株式価値の向上につながることに
テンポイノベーション<3484>(東1)は8月17日の取引終了後、自己株式の消却完了を発表し、普通株式15万株(自己株式数を除く消却前の発行済株式総数の0.84%)を2021年8月17日付で消却した。
自己株式の消却は広義の株主還元策にはり、この分だけ株式価値の向上につながることになる。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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