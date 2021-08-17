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山王 大幅に3日ぶり反発、水素透過膜開発が進捗、パラジウム銅合金膜を簡単に成膜／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:58JST <3441> 山王 1440 +115
大幅に3日ぶり反発。水素透過膜開発が進捗し、バナジウム膜上へパラジウム銅合金膜をワンステップの電解めっきで簡単に成膜する技術を開発したと発表している。産業技術総合研究所との共同開発。今後、高価なパラジウムの使用量が少ないという利点を生かし、先行しているパラジウム銅水素透過膜とともに水素透過膜のさらなる低コスト化を図り、水素精製装置などの早期実用化や用途拡大に向けた開発を進めるとしている。《FA》
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