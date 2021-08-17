

*08:23JST 8/17

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（35625.40、+110.02）

・シカゴ日経先物は上昇（27660、大阪比+180）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27523.19、-453.96）

・ナスダック総合指数は下落（14793.76、-29.14）

・1ドル109円20-30銭

・SOX指数は下落（3322.64、-12.40）

・VIX指数は上昇（16.12、+0.67）

・米原油先物は下落（67.29、-1.15）

・コロナ変異種の感染拡大

・アフガニスタン情勢

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・第3次産業活動指数（6月）

・パンパシHD<7532>など決算発表予定

・中国全国人民代表大会（全人代）常務委員会（20日まで）

・英失業率（7月）

・ユーロ圏GDP改定値（4-6月）

・米小売売上高（7月）

・米鉱工業生産指数（7月）

・米設備稼働率（7月）

・米企業在庫（6月）

・米NAHB住宅市場指数（8月）

・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長がタウンホール会議を開催《ST》