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8/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:23JST 8/17
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（35625.40、+110.02）
・シカゴ日経先物は上昇（27660、大阪比+180）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（27523.19、-453.96）
・ナスダック総合指数は下落（14793.76、-29.14）
・1ドル109円20-30銭
・SOX指数は下落（3322.64、-12.40）
・VIX指数は上昇（16.12、+0.67）
・米原油先物は下落（67.29、-1.15）
・コロナ変異種の感染拡大
・アフガニスタン情勢
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・第3次産業活動指数（6月）
・パンパシHD<7532>など決算発表予定
・中国全国人民代表大会（全人代）常務委員会（20日まで）
・英失業率（7月）
・ユーロ圏GDP改定値（4-6月）
・米小売売上高（7月）
・米鉱工業生産指数（7月）
・米設備稼働率（7月）
・米企業在庫（6月）
・米NAHB住宅市場指数（8月）
・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長がタウンホール会議を開催《ST》
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