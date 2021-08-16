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プレミアム・アウトレット“最大80％オフ”の夏セール、御殿場・神戸三田・あみなど全国9施設で
全国のプレミアム・アウトレットにて2021年夏の「プレミアム・アウトレットバーゲン」が、2021年8月20日(金)から8月29日(日)まで開催。対象施設は、御殿場・りんくう・佐野・鳥栖・土岐・神戸三田・仙台泉・あみ・酒々井の全9か所となっている。
■半期に1度の「プレミアム・アウトレットバーゲン」21年夏も開催！
半期に1度開催する「プレミアム・アウトレットバーゲン」。2021年夏は、夏物ファッションやスポーツ・レジャーアイテム、生活雑貨、ジュエリーなどを通常よりさらにお買い得な価格で販売。バーゲン期間中は一部店舗にてB品の販売、施設での抽選会や様々なイベント企画も同時に開催される。
■各施設の注目セール店舗をピックアップ
■御殿場プレミアム・アウトレット
ユナイテッドアローズ(UNITED ARROWS) 最大80％オフ
ミッソーニ(Missoni) 55,000円以上購入で10％オフ、110,000円以上購入で20％オフ
アグ(UGG) 最大50％オフ
ハミルトン(HAMILTON) 最大60％オフ
マイケル・コース(MICHAEL KORS) 最大70％オフ
■りんくうプレミアム・アウトレット
アレキサンダー ワン(alexanderwang) 2点購入で10％オフ、3点以上で20％オフ(70％オフの商品も対象)
ブルックス ブラザーズ(Brooks Brothers) 最大50％オフ
ジャーナル スタンダード(JOURNAL STANDARD) 最大80％オフ
シチズン(CITIZEN) 対象商品50％オフ
カスタネ(Kastane) 最大80％オフ
■佐野プレミアム・アウトレット
アクアスキュータム(Aquascutum) 最大70％オフ
エディー バウアー(Eddie Bauer) 対象商品2点購入で20％オフ、3点以上購入で30％オフ
ティンバーランド(Timberland) 最大50％オフ
レスポートサック(LeSportsac) 最大70％オフ
アーバンリサーチ(URBAN RESEARCH) 対象の夏物商品70％オフ
■鳥栖プレミアム・アウトレット
ザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE) 対象商品2点購入で更に10％オフ(3点以上では20％オフ)
ディーゼル(DIESEL) 春夏商品が更に20～30％オフ、対象商品2点購入で更に10％オフ(3点以上では20％オフ)
ラコステ(LACOSTE) 夏物商品が最大80％オフ
トミー ヒルフィガー(TOMMY HILFIGER) 夏物商品が最大50％オフ
ビルケンシュトック(BIRKENSTOCK) 最大50％オフ
■土岐プレミアム・アウトレット
アズール バイ マウジー(AZUL by moussy) 2点以上購入で更に10％オフ
マーガレット・ハウエル(MARGARET HOWELL)最大70％オフ
アークテリクス(ARC'TERYX) 2～3点購入で更に10％オフ、4点以上で更に20％オフ
バリー(Bally) 2点以上購入で更に20％オフ
フォッシル(FOSSIL) 更に30％オフ
■神戸三田プレミアム・アウトレット
シップス(SHIPS) 対象商品最大60％オフ
マルニ(MARNI) 対象商品更に10％オフ、2点以上購入で20％オフ
MSGM(エムエスジーエム) 対象商品2点購入で更に10％オフ、3点では15％オフ、4点では20％オフ
スウォッチ(Swatch) 対象商品最大70％オフ
■仙台泉プレミアム・アウトレット
チャオパニック(Ciaopanic) 最大80％オフ
GAP(ギャップ) 最大60％オフ
プーマ(PUMA) 最大70％オフ
レイバン(Ray-Ban) サングラスが更に10％オフ(除外品あり)
アズ ノゥ アズ(AS KNOW AS) 最大80％オフ
■あみプレミアム・アウトレット
デシグアル(Desigual) 対象商品2点購入で正規販売時価格から70％オフ
ニューバランス(New Balance) 対象商品2点購入で更に10％オフ(3点以上では20％オフ)
アンダーアーマー(UNDER ARMOUR) 一部商品が正規販売時価格から50％オフ
コール ハーン(Cole Haan) 対象商品が更に30％オフ
ル・クルーゼ(LE CREUSET) 鋳物ホーロー鍋、カーボンスチールホーロー鍋、ノンスティックフライパンがさらに20％オフ
■酒々井プレミアム・アウトレット
ビームス(BEAMS) 最大50％オフ
バブアー(Barbour) 2点購入で10％オフ、3点以上で20％オフ
チャンピオン(Champion) 全品20％オフ
マーモット(Marmot) 最大70％オフ
グローバルワーク(GLOBAL WORK) 最大60％オフ
■詳細
プレミアム・アウトレット2021年夏「プレミアム・アウトレットバーゲン」
開催期間：2021年8月20日(金)～8月29日(日)
施設：御殿場プレミアム・アウトレット、佐野プレミアム・アウトレット、あみプレミアム・アウトレット、酒々井プレミアム・アウトレット、りんくうプレミアム・アウトレット、神戸三田プレミアム・アウトレット、土岐プレミアム・アウトレット、仙台泉プレミアム・アウトレット、鳥栖プレミアム・アウトレット
※各プレミアム・アウトレットにおけるバーゲンへの参加店舗の詳細は、公式ウェブサイトにて確認。
※キャンペーン内容は施設ごとに異なる。各公式ウェブサイトにて確認。
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