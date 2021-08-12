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今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、東京オフィス空室率、米生産者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、東京オフィス空室率、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(7月) 5.0％ 5.0％
10:00 営業毎旬報告(8月10日現在、日本銀行)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
11:00 東京オフィス空室率(7月) 6.19
＜海外＞
15:00 英・鉱工業生産指数(6月) 0.8％
15:00 英・商品貿易収支(6月) -84.81億ポンド
15:00 英・GDP(4-6月) -6.1％
15:00 英・GDP(6月) 0.8％
17:00 フィリピン・中央銀行が政策金利発表 2.00％ 2.00％
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産(6月) 0.4％ -1.0％
20:00 トルコ中央銀行が政策金利発表 19.00％ 19.00％
21:00 印・鉱工業生産(6月) 13.2％ 29.3％
21:00 印・消費者物価指数(CPI)(7月) 5.80％ 6.26％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(6月) 17.1％ 23.0％
21:30 米・PPI最終需要(7月) 0.6％ 1.0％
21:30 米・生産者物価コア指数(7月) 5.6％ 5.6％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 38.5万件
27:00 メキシコ中央銀行が政策金利発表 4.25％
印・貿易収支(7月、15日までに) -112.15億ドル -93.70億ドル
国際エネルギー機関(IEA)月報
石油輸出国機構(OPEC)月報
ザンビア・大統領選
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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