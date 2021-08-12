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今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、東京オフィス空室率、米生産者物価コア指数など

2021年8月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、東京オフィス空室率、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(7月)　5.0％　5.0％
10:00　営業毎旬報告(8月10日現在、日本銀行)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
11:00　東京オフィス空室率(7月)　　6.19


＜海外＞
15:00　英・鉱工業生産指数(6月)　　0.8％
15:00　英・商品貿易収支(6月)　　-84.81億ポンド
15:00　英・GDP(4-6月)　　-6.1％
15:00　英・GDP(6月)　　0.8％
17:00　フィリピン・中央銀行が政策金利発表　2.00％　2.00％
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産(6月)　0.4％　-1.0％
20:00　トルコ中央銀行が政策金利発表　19.00％　19.00％
21:00　印・鉱工業生産(6月)　13.2％　29.3％
21:00　印・消費者物価指数(CPI)(7月)　5.80％　6.26％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(6月)　17.1％　23.0％
21:30　米・PPI最終需要(7月)　0.6％　1.0％
21:30　米・生産者物価コア指数(7月)　5.6％　5.6％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　38.5万件
27:00　メキシコ中央銀行が政策金利発表　　4.25％


印・貿易収支(7月、15日までに)　-112.15億ドル　-93.70億ドル

国際エネルギー機関(IEA)月報

石油輸出国機構(OPEC)月報

ザンビア・大統領選


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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