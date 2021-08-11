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ブティックス ストップ高買い気配、第1四半期は営業黒字に転換／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:00JST <9272> ブティックス 2098カ -
ストップ高買い気配。22年3月期第1四半期の営業損益を0.73億円の黒字（前年同期実績は1.48億円の赤字）と発表している。商談型展示会事業の赤字が縮小したことに加え、M＆A仲介事業で中途採用のコンサルタントが想定より早く戦力化した結果、成約組数が大幅に増加して黒字転換を牽引した。通期予想は前期比60.5％減の1.11億円で据え置いたが、進捗率は65.8％に達している。《TY》
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