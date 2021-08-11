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NY外為：ポンド安、英、新型コロナ死者が2月来で最多
記事提供元：フィスコ
*01:42JST NY外為：ポンド安、英、新型コロナ死者が2月来で最多
NY外為市場で英国のコロナ感染拡大懸念が再燃し、ポンド売りが優勢となった。英国での10日の新型コロナ死者数が2月来で最多となったと報じられた。ただ、統計での週末要因との見方もあり、引き続き抑制されているとの見方も強く、下落は限定的。
ポンド・ドルは1.3869ドルから1.3828ドルまで下落した。ポンド円は153円30銭から152円90銭まで反落。ユーロ・ポンドは0.8450ポンドから0.8475ポンドまで上昇した。《KY》
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