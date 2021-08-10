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シダックス 年初来高値、22年3月期の営業利益予想は前期比3.4倍、フードサービス強化／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:44JST <4837> シダックス 343 +28
年初来高値。従来未定としていた22年3月期の営業損益予想を23.27億円の黒字（前期実績6.90億円の黒字）と発表している。フードサービス事業で営業組織や商品企画機能の強化などにより収益拡大を目指す。また、車両運行サービス事業で運転士確保と増車獲得、社会サービス事業の学童保育部門でコンテンツの充実による差別化を図る。第1四半期（21年4-6月）の営業損益は5.10億円の黒字（前年同期実績0.84億円の赤字）で着地した。《FA》
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