

*07:27JST NY金：弱含みで1808.90ドル、米長期金利上昇を意識した売りが入る

NY金先物12月限は弱含み（COMEX金12月限終値：1808.90 ↓5.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比-5.60ドルの1808.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1799.70ドル-1817.90ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて1817.90ドルまで買われたが、米長期金利の上昇を意識して1799.70ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では1805ドル近辺で推移した。《FA》