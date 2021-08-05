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暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：8月5日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
記事提供元：フィスコ
*13:34JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：8月5日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
8月11日：Futurist Conference 2021（開催地：トロント）
8月12日：2021 Asia CryptoAsset Conference（開催地：上海）
8月15日-8月17日：REIMAGINE 2021 10th Anniversary Edition（オンライン）
8月17日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間8月18日）
8月19日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間8月20日）
8月27日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間8月28日午前1時）
9月1日-9月5日：Crypto Mastery Summit（オンライン）
9月6日：Blockchain Expo Global（開催地：ロンドン）
9月6日：Finnovex Middle East | Hybrid（開催地：ドバイ）
9月9日-9月11日：Chain Plus: Asia NFT & DeFi Conference and Investment Roadshow（オンライン）《TY》
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