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スマレジ 反発、クラウドPOSレジ「スマレジ」が10万店舗突破／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:44JST <4431> スマレジ 7480 +40
反発。7月末時点でのクラウドPOSレジ「スマレジ」の登録店舗数が10万店舗を突破し、10万0192店舗になったと発表している。前月末時点では9万8634店舗だった。内訳を見ると、無料プランは7万9312店舗（前月末7万8248店舗）、有料プランは2万0880店舗（同2万0386店舗）。同社は、高機能・多機能なクラウドPOSレジをリーズナブルに提供していることなどが店舗数増加の要因になったと分析している。《TY》
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