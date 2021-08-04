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メルカリ　大幅に3日続伸、スマホ決済の「メルペイ」で少額融資サービスの提供開始／新興市場スナップショット

2021年8月4日 10:11

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記事提供元：フィスコ


*10:11JST <4385> メルカリ 6070 +210
大幅に3日続伸。スマホ決済サービス「メルペイ」で、フリマアプリ「メルカリ」アプリで申し込みと利用が完結する少額融資サービス「メルペイスマートマネー」の提供を開始したと発表している。20万円が上限金額で、メルカリの利用実績などで金利や利用限度額が決まる。支払いはメルカリのポイントや売上金で返すことができる。新たなサービス開始で業容拡大が図れるとの期待から、買いが入っているようだ。《FA》

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