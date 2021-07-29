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NY金：もみ合いで1804.60ドル、時間外取引では底堅い動きを見せる
記事提供元：フィスコ
*07:26JST NY金：もみ合いで1804.60ドル、時間外取引では底堅い動きを見せる
NY金先物12月限はもみ合い（COMEX金12月限終値：1804.60 ↑0.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+0.60ドルの1804.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1795.60ドル-1813.90ドル。米連邦公開市場委員会（FOMC）会合の結果判明を待つ状況となった。結果判明後に一時1795.60ドルまで下げたが、1813.90ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では底堅い動きを保っている。《FA》
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