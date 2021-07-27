

*08:17JST 7/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27833.29、+285.29）

・NYダウは上昇（35144.31、+82.76）

・ナスダック総合指数は上昇（14840.71、+3.72）

・シカゴ日経先物は上昇（27950、大阪比+120）

・1ドル110円30-40銭

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・SOX指数は下落（3276.92、-3.15）

・VIX指数は上昇（17.58、+0.38）

・米原油先物は下落（71.91、-0.16）

・コロナ変異種の感染拡大

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・企業向けサービス価格指数（6月）

・黒田日銀総裁が講演

・サーキュレーションが東証マザーズに新規上場

・信越化<4063>など決算発表

・中国工業企業利益（6月）

・ユーロ圏マネーサプライ（6月）

・米耐久財受注（6月）

・米FHFA住宅価格指数（5月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（5月）

・米消費者信頼感指数（7月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（28日まで）

・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し（WEO）最新版公表

・アップル、アルファベット、マイクロソフトなど米IT大手が決算発表《ST》