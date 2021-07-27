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7/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:17JST 7/27
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27833.29、+285.29）
・NYダウは上昇（35144.31、+82.76）
・ナスダック総合指数は上昇（14840.71、+3.72）
・シカゴ日経先物は上昇（27950、大阪比+120）
・1ドル110円30-40銭
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・SOX指数は下落（3276.92、-3.15）
・VIX指数は上昇（17.58、+0.38）
・米原油先物は下落（71.91、-0.16）
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・企業向けサービス価格指数（6月）
・黒田日銀総裁が講演
・サーキュレーションが東証マザーズに新規上場
・信越化<4063>など決算発表
・中国工業企業利益（6月）
・ユーロ圏マネーサプライ（6月）
・米耐久財受注（6月）
・米FHFA住宅価格指数（5月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（5月）
・米消費者信頼感指数（7月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（28日まで）
・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し（WEO）最新版公表
・アップル、アルファベット、マイクロソフトなど米IT大手が決算発表《ST》
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