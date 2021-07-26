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グローバルＷ ストップ高買い気配、22年3月期の純利益予想を上方修正、7月下旬からタイムコイン売却／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*11:09JST <3936> グローバルＷ 1403 カ -
ストップ高買い気配。22年3月期の純損益を従来予想の0.30億円の黒字から0.95億円の黒字（前期実績1.87億円の赤字）に上方修正している。7月下旬から一定数のタイムコイン売却を順次実行し、営業外収益が増加する見通しとなったため。タイムコインは子会社タイムチケット（東京都港区）のスイス子会社が手掛ける暗号資産（仮想通貨）。営業損益予想は0.10億円の黒字（同3.62億円の赤字）で据え置いた。《FA》
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