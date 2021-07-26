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7/26の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:27JST 7/26
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27548.00、+159.84）
・NYダウは上昇（35061.55、+238.20）
・ナスダック総合指数は上昇（14836.99、+152.39）
・シカゴ日経先物は上昇（28180、大阪比+620）
・1ドル110円50-60銭
・SOX指数は上昇（3280.06、+20.64）
・VIX指数は低下（17.20、-0.49）
・米原油先物は上昇（72.07、+0.16）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・製造業PMI（7月）
・日銀営業毎旬報告（7月20日現在）
・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
・全国百貨店売上高（6月）
・「ワクチンパスポート」受付開始
・日東電工<6988>、中外製薬<4519>など決算発表
・独IFO景況感指数（7月）
・米新築住宅販売件数（6月）
・米イラク首脳会談
・タイは休場《ST》
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