

*08:27JST 7/26

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27548.00、+159.84）

・NYダウは上昇（35061.55、+238.20）

・ナスダック総合指数は上昇（14836.99、+152.39）

・シカゴ日経先物は上昇（28180、大阪比+620）

・1ドル110円50-60銭

・SOX指数は上昇（3280.06、+20.64）

・VIX指数は低下（17.20、-0.49）

・米原油先物は上昇（72.07、+0.16）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・製造業PMI（7月）

・日銀営業毎旬報告（7月20日現在）

・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

・全国百貨店売上高（6月）

・「ワクチンパスポート」受付開始

・日東電工<6988>、中外製薬<4519>など決算発表

・独IFO景況感指数（7月）

・米新築住宅販売件数（6月）

・米イラク首脳会談

・タイは休場《ST》