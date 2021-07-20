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オンコリス 大幅に7日ぶり反発、新型コロナ治療薬OBP-2011のGMP製造をスペラファーマに委託／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*11:09JST <4588> オンコリス 1315 +43
大幅に7日ぶり反発。現在開発中の新型コロナウイルス感染症治療薬OBP-2011について、治験薬製剤のGMP製造を医薬品製造受託事業のスペラファーマ（大阪市）に委託することで基本合意したと発表している。OBP-2011はウイルス増殖を抑制する経口投与が可能な治療薬。22年上半期までにOBP-2011の前臨床試験と治験薬製剤のGMP製造を完了し、早急に臨床試験開始を目指す。コロナ治療薬に対する期待から買いが膨らんでいるようだ。《FA》
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