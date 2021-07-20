関連記事
キヤノン 大幅反発、市場想定を上回る水準までの上方修正が買いインパクトに
記事提供元：フィスコ
*09:51JST キヤノン---大幅反発、市場想定を上回る水準までの上方修正が買いインパクトに
キヤノン<7751>は大幅反発。前日に業績予想の上方修正を発表している。21年12月期通期営業利益は従来予想の1980億円から2830億円、前期比2.6倍の水準にまで引き上げている。在宅勤務と在宅学習の世界的な拡がりを背景にインクジェットプリンターの販売が順調に伸びているほか、フルサイズミラーレスカメラ及び交換レンズなども好調な販売が続いているようだ。2130億円程度の市場コンセンサスを大きく上回る水準までの上方修正がインパクトに。《TY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 【IPO】アシロ<7378> 初値は1480円（公開価格1160円） 7/20 09:50
- 中外製薬は新型コロナ「抗体カクテル療法」が材料視され逆行高 7/20 09:50
- 個別銘柄戦略:関西ペイントやスタンレー電気などに注目 7/20 09:09
- 【IPO】アシロ<7378> 買い気配、本日マザーズ市場に新規上場 7/20 09:01
- 神鋼商事は調整一巡、22年3月期大幅増益予想 7/20 08:53