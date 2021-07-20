

*09:51JST キヤノン---大幅反発、市場想定を上回る水準までの上方修正が買いインパクトに

キヤノン<7751>は大幅反発。前日に業績予想の上方修正を発表している。21年12月期通期営業利益は従来予想の1980億円から2830億円、前期比2.6倍の水準にまで引き上げている。在宅勤務と在宅学習の世界的な拡がりを背景にインクジェットプリンターの販売が順調に伸びているほか、フルサイズミラーレスカメラ及び交換レンズなども好調な販売が続いているようだ。2130億円程度の市場コンセンサスを大きく上回る水準までの上方修正がインパクトに。《TY》