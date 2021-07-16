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【M&A速報：2021/07/16（2）】ヤマダHD<9831>、ナイス<8089>と資本業務提携　同社筆頭株主に

2021年7月16日 17:27

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記事提供元：フィスコ


*17:27JST 【M&A速報：2021/07/16（2）】ヤマダHD<9831>、ナイス<8089>と資本業務提携　同社筆頭株主に
■ヤマダHD<9831>、ナイス<8089>と資本業務提携　同社筆頭株主に

■大和ハウス工業<1925>、中国に不動産開発子会社を設立

■大和ハウス工業<1925>、子会社2社を合併

■JFEエンジニアリングと東京センチュリー<8439>の共同投資ビークル「J＆TC Frontier」、宇宙関連のスタートアップ企業3社に出資

■マクアケ<4479>など7社、ECプラットフォーム運営のシンガポールLingble社に出資

■ロート製薬<4527>、ファーマフーズ<2929>と資本業務提携

■線虫がん検査研究開発のHIROTSUバイオサイエンス、三井住友海上あいおい生命保険と資本業務提携

■ひらまつ<2764>、アドバンテッジアドバイザーズとの事業提携契約を解消

■ひらまつ<2764>、マルハン太平洋クラブインベストメントと太平洋クラブを引受先とする第三者割当増資を実施

■英デジタル銀行のレボリュート、ソフトバンク・ビジョン・ファンド2などから8億ドルの資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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