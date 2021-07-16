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ロゼッタ　年初来安値、第1四半期の減益決算を嫌気／新興市場スナップショット

2021年7月16日 13:00

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記事提供元：フィスコ


*13:00JST <6182> ロゼッタ 1663 -231
年初来安値。前日に22年2月期第1四半期決算を発表、営業利益は前年同期比65.4％減の0.62億円となった。MT事業が堅調に推移した一方、GU（グローバルユビキタス）事業の研究開発費など先行投資が響き、減益となった。ただ、GU事業を除いた営業利益は2.09億円となり、四半期営業利益の過去最高を更新したとしている。通期予想は前期比2倍の6.10億円で据え置いた。進捗率は10.2％にとどまっている。《TY》

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