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買取王国 年初来高値、22年2月期第1四半期の営業利益3.4倍、粗利率改善や経費削減が奏功／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:08JST <3181> 買取王国 711 +47
年初来高値。22年2月期第1四半期（21年3-5月）の営業利益を前年同期比238.1％増の0.70億円と発表している。新型コロナウイルス感染拡大の影響で前年同期に落ち込んだファッション・ホビーが回復したことに加え、粗利率の改善や経費削減への取り組みが奏功した。通期予想は前期比28.4％減の0.90億円で据え置いた。進捗率は77.8％に達しており、第1四半期の順調なスタートが投資家から好感されているようだ。《FA》
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