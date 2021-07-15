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今日の注目スケジュール：中GDP、中鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など

2021年7月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
13:30　第3次産業活動指数(5月)　-0.9％　-0.7％


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)


＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(6月)　　0.52％
10:30　豪・失業率(6月)　5.1％　5.1％
11:00　中・GDP(4-6月)　8.0％　18.3％
11:00　中・鉱工業生産指数(6月)　8.0％　8.8％
11:00　中・小売売上高(6月)　10.9％　12.4％
11:00　中・不動産投資(6月)　16.0％　18.3％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(6月)　12.1％　15.4％
11:00　中・調査失業率(6月)　5.0％　5.0％
15:00　英・失業率(6月)　　6.2％
15:00　英・ILO失業率(3カ月)(5月)　4.8％　4.7％
20:30　印・貿易収支(6月)　-94.0億ドル　-62.8億ドル
21:30　米・輸入物価指数(6月)　1.2％　1.1％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　37.3万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(7月)　28.0　30.7
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(7月)　18.7　17.4
22:15　米・鉱工業生産指数(6月)　0.6％　0.8％
22:15　米・設備稼働率(6月)　75.7％　75.2％


韓・中央銀行が政策金利発表

米・パウエルFRB議長が半期に1度の議会証言(上院銀行委員会)

米・米独首脳会談

米・シカゴ連銀総裁がロッキーマウンテン・エコノミック・サミットに参加

米・シカゴオートショー(19日まで)

石油輸出国機構(OPEC)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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