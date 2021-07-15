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今日の注目スケジュール：中GDP、中鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:30 第3次産業活動指数(5月) -0.9％ -0.7％
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
＜海外＞
10:30 中・新築住宅価格(6月) 0.52％
10:30 豪・失業率(6月) 5.1％ 5.1％
11:00 中・GDP(4-6月) 8.0％ 18.3％
11:00 中・鉱工業生産指数(6月) 8.0％ 8.8％
11:00 中・小売売上高(6月) 10.9％ 12.4％
11:00 中・不動産投資(6月) 16.0％ 18.3％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(6月) 12.1％ 15.4％
11:00 中・調査失業率(6月) 5.0％ 5.0％
15:00 英・失業率(6月) 6.2％
15:00 英・ILO失業率(3カ月)(5月) 4.8％ 4.7％
20:30 印・貿易収支(6月) -94.0億ドル -62.8億ドル
21:30 米・輸入物価指数(6月) 1.2％ 1.1％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 37.3万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(7月) 28.0 30.7
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(7月) 18.7 17.4
22:15 米・鉱工業生産指数(6月) 0.6％ 0.8％
22:15 米・設備稼働率(6月) 75.7％ 75.2％
韓・中央銀行が政策金利発表
米・パウエルFRB議長が半期に1度の議会証言(上院銀行委員会)
米・米独首脳会談
米・シカゴ連銀総裁がロッキーマウンテン・エコノミック・サミットに参加
米・シカゴオートショー(19日まで)
石油輸出国機構(OPEC)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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