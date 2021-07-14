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大日本印刷を対象とするコール型eワラントが上昇率上位にランクイン（14日10:06時点のeワラント取引動向）
記事提供元：フィスコ
*10:23JST 大日本印刷を対象とするコール型eワラントが上昇率上位にランクイン（14日10:06時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価下落が目立つ住友金属鉱山<5713>コール267回 8月 4,950円を逆張りで買う動きなどが見られる。
手仕舞い売りとしてはソフトバンクグループ<9984>コール579回 8月 8,200円、日経平均コール2129回 9月 22,500円、川崎重工業<7012>プット41回 8月 2,700円、日経平均 プラス5倍トラッカー76回 9月 26,000円、トヨタ自動車<7203>コール346回 8月 10,600円などが見られる。
上昇率上位は鹿島建設<1812>コール55回 8月 2,000円（+33.3%）、大日本印刷<7912>コール7回 8月 3,100円（+28.9%）、鹿島建設コール54回 8月 1,750円（+28.1%）、大日本印刷コール6回 8月 2,750円（+27.9%）、富士フイルムホールディングス<4901>プット86回 8月 7,600円（+26.5%）などとなっている。
（eワラント証券）《FA》
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