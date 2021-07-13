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ソフトＭＡＸ 大幅に3日続伸、21年12月期第2四半期の営業利益予想を上方修正、電子カルテ導入案件などで／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:46JST <3671> ソフトＭＡＸ 1348 +26
大幅に3日続伸。21年12月期第2四半期累計（21年1-6月）の営業利益を従来予想の1.43億円から3.35億円（前年同期実績1.25億円）に上方修正している。Web型電子カルテシステムの導入案件に加え、非接触型の電子カルテ等医療情報システムやオンライン資格確認機能などの販売が利益を押し上げる見通し。労務費や外注委託費用などの抑制で売上高総利益率も向上した。通期予想は前期比5.9％増の4.72億円で据え置いた。《FA》
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