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テンダ 2021年5月期通期業績予想を上方修正
記事提供元：フィスコ
*12:20JST テンダ---2021年5月期通期業績予想を上方修正
テンダ<4198>は9日、2021年5月期通期の連結業績予想の修正を発表した。
連結売上高は、前回発表予想比0.3％増の29.85億円、連結営業利益が同13.4％増の3.42億円、連結経常利益が同14.4％増の3.36億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同17.8％増の2.23億円、1株当たり連結当期純利益が同17.8％増の121.50円となった。
修正の理由として、第4四半期(2021年3月～5月)において、主力事業であるITソリューション事業の内製化による総原価抑制が進捗し、粗利益率が改善したためとしている。《ST》
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