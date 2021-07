「ハリー・ポッター カフェ」東京・名古屋に、“4つの寮”のランチボックスや金のスニッチパフェ

「ハリー・ポッター カフェ」が、東京・名古屋にて開催。表参道「OMOTESANDO BOX cafe&space」では2021年7月22日(木・祝)から9月12日(日)まで、名古屋「NAGOYA BOX cafe&space B」では2021年7月23日(金・祝)から8月22日(日)までの期間限定でオープンする。

■「ハリー・ポッター カフェ」東京・名古屋で期間限定オープン

「ハリー・ポッター カフェ」は、「ハリー・ポッター」映画シリーズ第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』の映画公開20周年を記念してオープンする期間限定カフェ。世界中で愛され続けているJ.K.ローリングによるファンタジー小説「ハリー・ポッター」シリーズを原作とする、大ヒット映画シリーズの世界観をカフェで表現する。

■ハリー・ポッター&ファンタスティック・ビーストの世界観を表現

「ハリー・ポッター カフェ」では、映画『ハリー・ポッター』シリーズに加え、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズを含む「魔法ワールド」をイメージ。物語を彷彿させるフードやスイーツ、ドリンクといったメニューを用意する他、「ハリー・ポッター カフェ」オリジナルグッズも販売する。

■グリフィンドールなど“4つの寮”をイメージしたメニュー

注目は、「魔法ワールド」に登場するホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮をイメージしたメニュー。グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクローといったそれぞれの寮を表現したランチボックスに入れたサンドイッチとスープのセット「OBENTO BOX」は、オプションでそれぞれのイメージカラーに彩られたスーベニアのランチボックスをつけることができる。

加えて、4つの寮のイメージカラーが見た目にも鮮やかなスムージーも登場する。

■金のスニッチパフェや薬草学サラダも

その他、薬草を育てているガーデンをイメージした「薬草学サラダ」や、ホグワーツの焼き印入り「シェパーズパイ」、物語の中に登場した「HAPPEE BIRTHDAE ケーキ」、スニッチに見立てた「金のスニッチパフェ」など、ユニークなメニューが勢揃いする。

『ファンタスティック・ビースト』からは、「ニフラー オレンジタルト」や、ハンマーで崩して食べる「魔法のトランクケーキ」がラインナップ。映画の中に入り込んだような気分を味わえそうだ。

■「ハニーデュークス」デザインなどオリジナルグッズ

オリジナルグッズは、『ハリー・ポッターと賢者の石』のモチーフを採用したアクリルマグネットやクリアファイル、作中に登場する「ハニーデュークス」のポップなデザインを落とし込んだアクリルチャーム、おなじみのモチーフを装飾したミラー、マスキングテープなどを発売。

『ファンタスティック・ビースト』のキャラクターやモチーフをデザインしたアクリルマグネットやステッカーなども店頭に並ぶ。

【詳細】

ハリー・ポッター カフェ



■東京・表参道

開催期間:2021年7月22日(木・祝)~9月12日(日)

場所:OMOTESANDO BOX cafe&space

住所:東京都渋谷区神宮前5-13-2 パインアンダーフラット B1F



■愛知・名古屋

開催期間:2021年7月23日(金・祝)~8月22日(日)

場所:NAGOYA BOX cafe&space B

住所:愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック地下1F

■予約詳細

予約受付開始日時:2021年7月7日(木)14:00~ ※カフェサイトにて受付。

予約金:715円 ※予約特典付き

※カフェの利用は80分入れ替え制。

■メニュー例

・OBENTO BOX グリフィンドール/スリザリン/ハッフルパフ/レイブンクロー 単品 各1,980円

※ランチボックス付きは単品価格+3,080円

・薬草学サラダ 1,100円

・HAPPEE BIRTHDAE ケーキ 1,100円

・スムージー グリフィンドール/スリザリン/ハッフルパフ/レイブンクロー 各990円

・ホットティー/ホットコーヒー 単品 各660円

※ティーカップ付きは単品価格+1,980円

・<ファンタスティック・ビースト>ニフラー オレンジタルト 1,540円

・<ファンタスティック・ビースト>魔法のトランクケーキ 1,870円

■オリジナルグッズ例

・アクリルチャーム(ランダム6種) 715円

・エコバック 2,090円

・ミラー 1,650円

・マスキングテープA 550円

・<『ファンタスティック・ビースト』シリーズ>アクリルマグネットB(ランダム5種) 715円

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & TM Warner Bros.

Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s21)