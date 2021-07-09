関連記事
大阪金概況：小幅に下落、円高・ドル安で割高感意識も方向感定まらず
記事提供元：フィスコ
*16:05JST 大阪金概況：小幅に下落、円高・ドル安で割高感意識も方向感定まらず
大阪取引所金標準先物 22年6月限・日中取引終値：6367円（前日日中取引終値↓6円）
・推移レンジ：高値6385円-安値6353円
9日の大阪取引所金標準先物（期先：22年6月限）は小幅に下落した。外為市場で一時1ドル=109円70銭台と、昨日15時過ぎに比べ50銭ほど円高・ドル安方向に振れ、円建てで取引される金先物の割高感が意識された。一方、特に午前の時間帯に日経平均が大きく下落し、安全資産とされる金の需要も継続したことから、今日の金先物は方向感が定まらない相場展開となった。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- マザーズ先物概況:反発、時価総額上位が値を戻し、マイナス3σまで下髭となり切り返す 7/ 9 16:08
- 東京都の緊急事態宣言で景気の回復期待が後退、日経平均は一時5月安値を捉える【クロージング】 7/ 9 16:07
- 日経VI：小幅に低下、午後は株価下げ渋りで警戒感緩和 7/ 9 16:00
- 日経平均は3日続落、28000円割れ、一時700円近く下落も後場下げ渋り 7/ 9 15:55
- 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ 7/ 9 15:50