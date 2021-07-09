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出来高変化率ランキング（14時台）～NZAMJリート、TPX2倍などがランクイン

2021年7月9日 14:45

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記事提供元：フィスコ


*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～NZAMJリート、TPX2倍などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月9日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2556> One東証REIT 　748700 　41704　 1695.27% -0.63%
<1369> DIAM225　　 　42155 　2662.8　 1483.11% -1.03%
<1345> 上場Jリート　　　 　988600 　80080　 1134.52% -0.73%
<9928> ミロク情報　　　　 　469300 　39200　 1097.19% 6.04%
<6897> ツインバード　　　 　867800 　93300　 830.12% 4.38%
<9418> USENNEX　　 　2301300 　263180　 774.42% 11.32%
<1348> MXSトピクス　　 　1049160 　120720　 769.09% -0.65%
<8135> ゼット　　　　　　 　6292900 　742320　 747.73% -6.74%
<3697> SHIFT　　　　 　627300 　79860　 685.50% 13.96%
<1343> REITETF　　 　1159340 　168924　 586.31% -0.6%
<1591> J日経400　　　 　7239 　1083.6　 568.05% -0.92%
<6659> メディアGL　　　 　2953600 　447060　 560.67% -11.43%
<7921> TAKARAC　　 　205000 　31260　 555.79% 2.71%
<8256> プロルート　　　　 　21819300 　3353600　 550.62% 24.62%
<9716> 乃村工　　　　　　 　1010300 　169200　 497.10% -7.43%
<1358> 上場2倍　　　　　 　69236 　11730　 490.25% -2.15%
<6432> 竹内製作　　　　　 　1148400 　201280　 470.55% 9.82%
<3978> マクロミル　　　　 　638200 　111860　 470.53% -1.81%
<1488> 大和Jリート　　　 　272450 　50530　 439.18% -0.85%
<3906> ALBERT　　　 　87200 　16420　 431.06% -4.96%
<6629> テクノHR　　　　 　1795000 　342420　 424.21% 13.5%
<7513> コジマ　　　　　　 　2425700 　464840　 421.84% -6.22%
<2569> 上場NSQA　　　 　266590 　51616　 416.49% -0.56%
<1660> MXS高利Jリート 　5838 　1154.8　 405.54% -0.8%
<1329> iS225　　　　 　87161 　17852　 388.24% -0.96%
<1346> MXS225　　　 　145908 　29890.2　 388.15% -0.86%
<8200> リンガハット　　　 　612900 　129000　 375.12% -2.12%
<1595>* NZAMJリート　 　2038340 　477104　 327.23% -0.85%
<2303> ドーン　　　　　　 　217700 　55300　 293.67% -8.67%
<1568>* TPX2倍　　　　 　396080 　106708　 271.18% -1.63%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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