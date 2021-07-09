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出来高変化率ランキング（14時台）～NZAMJリート、TPX2倍などがランクイン
*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～NZAMJリート、TPX2倍などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月9日 14:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2556> One東証REIT 748700 41704 1695.27% -0.63%
<1369> DIAM225 42155 2662.8 1483.11% -1.03%
<1345> 上場Jリート 988600 80080 1134.52% -0.73%
<9928> ミロク情報 469300 39200 1097.19% 6.04%
<6897> ツインバード 867800 93300 830.12% 4.38%
<9418> USENNEX 2301300 263180 774.42% 11.32%
<1348> MXSトピクス 1049160 120720 769.09% -0.65%
<8135> ゼット 6292900 742320 747.73% -6.74%
<3697> SHIFT 627300 79860 685.50% 13.96%
<1343> REITETF 1159340 168924 586.31% -0.6%
<1591> J日経400 7239 1083.6 568.05% -0.92%
<6659> メディアGL 2953600 447060 560.67% -11.43%
<7921> TAKARAC 205000 31260 555.79% 2.71%
<8256> プロルート 21819300 3353600 550.62% 24.62%
<9716> 乃村工 1010300 169200 497.10% -7.43%
<1358> 上場2倍 69236 11730 490.25% -2.15%
<6432> 竹内製作 1148400 201280 470.55% 9.82%
<3978> マクロミル 638200 111860 470.53% -1.81%
<1488> 大和Jリート 272450 50530 439.18% -0.85%
<3906> ALBERT 87200 16420 431.06% -4.96%
<6629> テクノHR 1795000 342420 424.21% 13.5%
<7513> コジマ 2425700 464840 421.84% -6.22%
<2569> 上場NSQA 266590 51616 416.49% -0.56%
<1660> MXS高利Jリート 5838 1154.8 405.54% -0.8%
<1329> iS225 87161 17852 388.24% -0.96%
<1346> MXS225 145908 29890.2 388.15% -0.86%
<8200> リンガハット 612900 129000 375.12% -2.12%
<1595>* NZAMJリート 2038340 477104 327.23% -0.85%
<2303> ドーン 217700 55300 293.67% -8.67%
<1568>* TPX2倍 396080 106708 271.18% -1.63%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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