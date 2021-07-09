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今日の注目スケジュール：中生産者物価指数、英GDP、G20財務相・中央銀行総裁会議など

2021年7月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中生産者物価指数、英GDP、G20財務相・中央銀行総裁会議など
＜国内＞
08:50　マネーストック(6月)


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数6月)　1.4％　1.3％
10:30　中・生産者物価指数(6月)　8.8％　9.0％
15:00　英・GDP(5月)　　2.3％
15:00　英・鉱工業生産指数(5月)　　-1.3％
15:00　英・商品貿易収支(5月)　　-109.58億ポンド
21:30　加・失業率(6月)　8.1％　8.2％
23:00　米・卸売在庫(5月)　1.1％　1.1％


中・資金調達総額(6月、15日までに)　2兆7050億元　1兆9205億元

中・マネーサプライ(6月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(6月、15日までに)　1兆8500億元　1兆5000億元

伊・G20財務相・中央銀行総裁会議(10日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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