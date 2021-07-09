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今日の注目スケジュール：中生産者物価指数、英GDP、G20財務相・中央銀行総裁会議など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中生産者物価指数、英GDP、G20財務相・中央銀行総裁会議など
＜国内＞
08:50 マネーストック(6月)
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数6月) 1.4％ 1.3％
10:30 中・生産者物価指数(6月) 8.8％ 9.0％
15:00 英・GDP(5月) 2.3％
15:00 英・鉱工業生産指数(5月) -1.3％
15:00 英・商品貿易収支(5月) -109.58億ポンド
21:30 加・失業率(6月) 8.1％ 8.2％
23:00 米・卸売在庫(5月) 1.1％ 1.1％
中・資金調達総額(6月、15日までに) 2兆7050億元 1兆9205億元
中・マネーサプライ(6月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(6月、15日までに) 1兆8500億元 1兆5000億元
伊・G20財務相・中央銀行総裁会議(10日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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