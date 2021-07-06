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セリア 続落、6月の既存店売上高7.0％減で2カ月連続マイナス／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:19JST <2782> セリア 3940 -50
続落。6月の既存店売上高が前年同月比7.0％減（前月は1.5％減）になったと発表している。2カ月連続のマイナス。客数は4.6％減（同2.3％増）、客単価は2.5％減（同3.7％減）。全社ベースの売上高も0.3％減（同7.1％増）となった。売上高の減少が嫌気されていることに加え、同社株は6月22日に直近高値（4185円）を付けた後は軟調に推移しており、引き続き利益確定売りに押されているようだ。《TY》
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