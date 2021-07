レブロン“トムとジェリー”限定ベースメイク、透けツヤマット肌クッションファンデが限定デザインに

レブロン(REVLON)は、『トムとジェリー』とコラボレーションした「レブロン カラーステイ クッション ロングウェア ファンデーション」「レブロン カラーステイ プレスト パウダー N」を2021年7月22日(木)より数量限定で発売予定だ。

■レブロンとトムとジェリーのコラボ再び!

「トムとジェリー」限定デザインのリップバーム「キス シュガー スクラブ」に続く、コラボレーション第2弾コスメが登場。“メイク崩れしにくい”と人気のレブロンベースメイクから「レブロン カラーステイ クッション ロングウェア ファンデーション」「レブロン カラーステイ プレスト パウダー N」の2製品がピックアップされ、トムとジェリーのキュートなパッケージで展開される。

■透けツヤマットクッションファンデ&サラサラフェイスパウダー

「レブロン カラーステイ クッション ロングウェア ファンデーション」は、極薄膜でピタッと密着して“透けツヤマット肌”を演出してくれるクッション ファンデーション。高いカバー力で肌悩みを均一にカモフラ―ジュしながらも、透けツヤ感のある仕上がりで、透明感のある自然な肌に整えてくれる。SPF 50 / PA+++でしっかりUVケアしてくれるのも嬉しいポイント。

一方、「レブロン カラーステイ プレスト パウダー N」は、自然なセミマット肌へ導いてくれるフェイスパウダーで、メイクの仕上げに塗布すると、テカリにくくくずれにくいサラサラ美肌に整えてくれる。

■【詳細】

レブロン『トムとジェリー』コラボレーション第2弾

発売日:2021年7月22日(木)数量限定発売※予定

・レブロン カラーステイ クッション ロングウェア ファンデーション 全2色 各2,530円<限定パッケージ>

カラー:102、104

・レブロン カラーステイ プレスト パウダー N 全2色 各1,980円<限定パッケージ>

カラー:821、831

【問い合わせ先】

レブロン株式会社

TEL:0120-803-117

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. and Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)