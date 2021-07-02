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大阪金概況：上昇、円安・ドル高で割安感意識も上値追いには慎重
記事提供元：フィスコ
*16:05JST 大阪金概況：上昇、円安・ドル高で割安感意識も上値追いには慎重
大阪取引所金標準先物 22年6月限・日中取引終値：6375円（前日日中取引終値↑26円）
・推移レンジ：高値6382円-安値6364円
2日の大阪取引所金標準先物（期先：22年6月限）は上昇した。外為市場で一時1ドル=111円60銭台と昨日15時過ぎに比べ50銭ほど円安・ドル高に振れたことから、円建てで取引される金先物の割安感が意識され、今日の金先物は買いが優勢の展開となった。ただ、今晩、米国で発表される6月の米雇用統計の内容を見極めたいとして、今日の金先物は、午前の時間帯に高値をつけた後は、上値追いには慎重だった。《FA》
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