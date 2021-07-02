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ビーロット ケア２１と合弁会社ヘルスケアIPへ出資
記事提供元：フィスコ
*15:26JST ビーロット---ケア２１と合弁会社ヘルスケアIPへ出資
ビーロット<3452>は1日、総合福祉サービス企業であるケア２１<2373>とともに、合弁会社となるヘルスケアIPへ出資することを発表。
出資額(出資比率)は、ビーロットとヘルスケアIPがそれぞれ50百万円(47.62％)、個人が5百万円(4.76％)である。
ヘルスケアIPは、資本金5百万円、個人出資100％で、2021年5月19日に設立され、不動産コンサルタント事業を展開している。
ビーロットは、介護施設や納骨堂ビジネスなどヘルスケア・シニアビジネスの更なる強化を図る。《ST》
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