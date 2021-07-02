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今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米失業率、米製造業受注など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米失業率、米製造業受注など
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(6月) 22.4％
10:00 営業毎旬報告(6月30日現在、日本銀行)
運用状況公表、宮園理事長が会見（GPIF）（20年度第4四半期と通期）
＜海外＞
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(6月) 0.70％ 0.41％
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(5月) 7.6％
21:00 ブ・鉱工業生産(5月) -1.3％
21:30 加・貿易収支(5月) 5.9億加ドル
21:30 米・貿易収支(5月) -709億ドル -689億ドル
21:30 米・非農業部門雇用者数(6月) 69.0万人 55.9万人
21:30 米・失業率(6月) 5.7％ 5.8％
21:30 米・平均時給(6月) 3.6％ 2.0％
23:00 米・製造業受注(5月) 1.3％ -0.6％
25:00 露・GDP(1-3月) -0.7％
第9回太平洋・島サミット(PALM9)
欧・ECB総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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