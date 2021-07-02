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今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米失業率、米製造業受注など

2021年7月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米失業率、米製造業受注など
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(6月)　　22.4％
10:00　営業毎旬報告(6月30日現在、日本銀行)


運用状況公表、宮園理事長が会見（GPIF）（20年度第4四半期と通期）


＜海外＞
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(6月)　0.70％　0.41％
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(5月)　　7.6％
21:00　ブ・鉱工業生産(5月)　　-1.3％
21:30　加・貿易収支(5月)　　5.9億加ドル
21:30　米・貿易収支(5月)　-709億ドル　-689億ドル
21:30　米・非農業部門雇用者数(6月)　69.0万人　55.9万人
21:30　米・失業率(6月)　5.7％　5.8％
21:30　米・平均時給(6月)　3.6％　2.0％
23:00　米・製造業受注(5月)　1.3％　-0.6％
25:00　露・GDP(1-3月)　　-0.7％


第9回太平洋・島サミット(PALM9)

欧・ECB総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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