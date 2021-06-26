

*07:07JST NY原油：続伸、株高を意識した買いが入る

NYMEX原油8月限終値：74.05 ↑0.75

25日のNY原油先物8月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比+0.75ドルの74.05ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは72.85ドル-74.18ドル。ロンドン市場で72.85ドルまで下げたが、ニューヨーク市場の中盤にかけて74.18ドルまで上昇。株高を意識した買いが入った。通常取引終了後の時間外取引でも74ドルを挟んだ水準で推移した。《MK》