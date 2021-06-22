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コム デ ギャルソンから“ポジティブなメッセージ”プリントの新作バッグ
記事提供元：ファッションプレス
コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)から新作バッグが登場。2021年6月25日(金)より全国のコム デ ギャルソン店舗にて販売される。
■ポジティブなメッセージをあしらった新作バッグ
コム デ ギャルソンの2021年春夏コレクションから登場するシーズン最後の新アイテムとなる今回のバッグ。バッグのデザインは、「thinking and doing will result in the FUTURE」「ON TO THE FUTURE, WITH GOOD ENERGY」「Believe in a better tomorrow」といった3つのポジティブなメッセージを採用した。
それぞれのメッセージは、メッセンジャーバッグ、リュックサック、トートバッグの3型にあしらっている。いずれもシンプルなデザインなのでユニセックスアイテムとして楽しめる。
なお、同じメッセージで新作のストールも同日より発売となる。
【詳細】
コム デ ギャルソン 新作バッグ＆ストール
発売日：2021年6月25日(金)
取り扱い：全国のコム デ ギャルソン店舗
価格：
メッセンジャーバッグ 24,200円
トートバッグ 25,300円
リュックサック 29,700円
コットンストール 29,700円/15,400円
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