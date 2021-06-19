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米国株式市場は下落、FRBのタカ派傾斜を警戒（18日）

2021年6月19日 08:44

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記事提供元：フィスコ


*08:44JST 米国株式市場は下落、FRBのタカ派傾斜を警戒（18日）
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（18日）
SEP21
Ｏ 29170（ドル建て）
Ｈ 29245
Ｌ 28445
Ｃ 28540 大証比-390（イブニング比+120）
Vol 4075


SEP21
Ｏ 29135（円建て）
Ｈ 29220
Ｌ 28410
Ｃ 28515 大証比-415（イブニング比+95）
Vol 30428

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（18日）
ＡＤＲ市場では、対東証比較（1ドル110.21円換算）でシャープ<6753>、いすゞ<7202
>、荏原<6361>、日本精工<6471>、ニコン<7731>などを筆頭に全面安の展開となった。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 （TM） トヨタ 177.03 -8.17 9755 -78
9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 35.21 -0.89 7761 -73
6954 （FANUY） ファナック 24.44 -0.46 26941 -464
6758 （SONY） ソニーG 94.77 -1.33 10445 -55
9432 （NTTYY） NTT 26.16 -0.02 2883 31
9983 （FRCOY） ファーストリテイ 74.12 -0.36 81688 -782
7974 （NTDOY） 任天堂 73.59 0.04 64883 -417
8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.38 -0.15 593 -9.6
7267 （HMC） ホンダ 31.71 -0.82 3495 -40
6902 （DNZOY） デンソー 33.48 -2.09 7380 -141
7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 131.30 0.73 14471 21
8316 （SMFG） 三井住友 6.88 -0.21 3791 -69
8001 （ITOCY） 伊藤忠 58.60 -1.46 3229 -50
8031 （MITSY） 三井物 449.00 -25.00 2474 -34
8411 （MFG） みずほＦＧ 2.91 -0.07 1604 3.5
4901 （FUJIY） 富士フイルム 70.84 -0.90 7807 -82
6702 （FJTSY） 富士通 34.69 -0.72 19116 -209
6503 （MIELY） 三菱電 30.59 -0.77 1686 -28.5
5108 （BRDCY） ブリヂストン 22.64 -0.34 4990 -54
4523 （ESALY） エーザイ 108.27 4.65 11932 -143
8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 45.13 -1.61 4974 -83
7751 （CAJ） キヤノン 22.97 -0.77 2532 -48
4911 （SSDOY） 資生堂 70.94 -4.42 7818 -91
7733 （OCPNY） オリンパス 21.28 -0.22 2345 -24
6301 （KMTUY） コマツ 25.56 -0.73 2817 -33.5
8802 （MITEY） 菱地所 16.86 -0.73 1858 -37.5
8267 （AONNY） イオン 26.31 -0.67 2900 -57.5
8591 （IX） オリックス 85.22 -2.86 1878 -25.5
7201 （NSANY） 日産自 9.87 -0.42 544 -1.3
6723 （RNECY） ルネサス 5.27 -0.13 1161 -24
1925 （DWAHY） 大和ハウス 28.53 -1.32 3144 -61
2503 （KNBWY） キリン 20.52 -0.38 2262 -16.5
9735 （SOMLY） セコム 19.00 -0.31 8376 -82
8053 （SSUMY） 住友商 13.24 -0.66 1459 -20
8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.12 -0.15 564 -7.9
6645 （OMRNY） オムロン 76.86 -1.25 8471 -119
6762 （TTDKY） ＴＤＫ 120.78 -1.07 13311 -219
7270 （FUJHY） SUBARU 9.98 -0.26 2200 -28.5
3407 （AHKSY） 旭化成 21.69 -0.73 1195 -25.5
8002 （MARUY） 丸紅 85.70 -4.84 944 -21.8
2802 （AJINY） 味の素 24.55 -0.99 2706 -49.5
1928 （SKHSY） 積水ハウス 19.64 -0.57 2165 -18
6586 （MKTAY） マキタ 46.30 -0.38 5102 -38
8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.14 -0.12 3461 -72
5802 （SMTOY） 住友電 14.84 -0.51 1636 -24.5
9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.94 -0.14 2722 25.5
6988 （NDEKY） 日東電 37.11 -0.85 8180 -130
6479 （MNBEY） ミネベア 52.56 -2.08 2896 -7
3402 （TRYIY） 東レ 13.41 -0.49 739 -16.8
6753 （SHCAY） シャープ 4.16 -0.10 1834 -56
（時価総額上位50位、1ドル110.21円換算）


「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（18日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
5631 （JPSWY） 日製鋼 13.27 2925 49 1.70
1812 （KAJMY） 鹿島 13.15 1449 17 1.19
9432 （NTTYY） NTT 26.16 2883 31 1.09
9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.94 2722 25.5 0.95
6976 （TYOYY） 太陽電 204.50 5634 44 0.79

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（18日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6753 （SHCAY） シャープ 4.16 1834 -56 -2.96
7202 （ISUZY） いすゞ 13.05 1438 -39 -2.64
6361 （EBCOY） 荏原 24.30 5356 -144 -2.62
6471 （NPSKY） 日精工 17.61 970 -26 -2.61
7731 （NINOY） ニコン 10.46 1153 -29 -2.45


「米国株式市場概況」（18日）
ＮＹＤＯＷ
終値：33290.08 前日比：-533.37
始値：33622.70 高値：33622.70 安値：33271.93
年初来高値：35091.56 年初来安値：29856.30
前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ
終値：14030.38 前日比：-130.97
始値：14096.93 高値：14129.22 安値：14009.04
年初来高値：14211.57 年初来安値：12397.05
前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００
終値：4166.45 前日比：-55.41
始値：4204.78 高値：4204.78 安値：4164.40
年初来高値：4257.16 年初来安値：3662.71
前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 2.013％ 米10年国債 1.438％


米国株式市場は下落。ダウ平均は533.37ドル安の33,290.08ドル、ナスダックは130.97
ポイント安の14.030.38で取引を終了した。

セントルイス連銀のブラード総裁によるタカ派発言を警戒し、寄り付きから下落。イ
ンフレ高進や早期の緩和縮小への警戒感に加え、株価指数先物、オプションなど4商品
の清算日が重なるクアドラプル・ウィッチングで調整にも拍車がかかり、大幅下落と
なった。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一方、エネルギーや公共事
業の下げが目立った。

オンライン決算のペイパル（PYPL）は手数料引き上げを発表し、上昇。住宅建設会社
のレナー（LEN）や電子署名のドキュサイン（DOCU）はアナリストによる目標株価、投
資判断引き上げを受けて、それぞれ上昇した。また、銃器メーカーのスミス＆ウェッ
ソン・ブランズ（SWBI）は四半期決算の予想を上回る結果を好感し、大幅高。ソフト
ウエアメーカーのアドビ（ADBE）は昨日引け後に発表した好決算が好感され、買われ
た。一方、インテル（INTC）はアナリストによる目標株価引き下げで下落した。

投資家の恐怖心理を表すシカゴVIX指数はほぼ1カ月ぶりに20を上回った。

（Horiko Capital Management LLC）《YN》

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