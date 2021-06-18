

*07:32JST NY原油：ドル高を意識して71.04ドル、売りが強まる

NY原油先物7月限は反落（NYMEX原油7月限終値：71.04 ↓1.11）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比-1.11ドルの71.04ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは69.77ドル-72.30ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて72.30ドルまで戻したが、ドル高を意識して一時69.77ドルまで反落。原油需要増大の思惑は後退し、利食い売りが活発となった。《FA》