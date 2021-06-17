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中四国最大級の野外音楽フェス「モンスターバッシュ」香川・国営讃岐まんのう公園で

2021年6月17日 17:18

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記事提供元：ファッションプレス

　中四国最大級の野外音楽フェスティバル「モンスターバッシュ 2021(MONSTER baSH 2021)」通称“モンバス”が、香川県・国営讃岐まんのう公園で開催される。日程は2021年8月21日(土)・22日(日)・28日(土)の3日間。

■野外音楽フェス“モンバス”とは

　「モンスターバッシュ」は、2000年にスタートした中四国最大級の野外ロックフェスティバル。2020年は史上初の中止を余儀なくされたが、2021年は初の3日間開催が決定しており、四国の音楽シーンを例年以上に盛り上げる。木々や花々が彩りを添える広大な芝生エリアに設置するのは、「モンスターバッシュ」を象徴する「空海」と「龍神」の2ステージ。

■注目アーティスト：あいみょんやBiSH

　出演アーティストは、21日(土)にあいみょん、マキシマム ザ ホルモン、ヤバイTシャツ屋さん、22日(日)にBiSH(ビッシュ)、Creepy Nuts(クリーピーナッツ)、 小田和正、緑黄色社会、sumika(スミカ)、Vaundy(バウンディ)らが参加。

　28日(土)には、ASIAN KUNG-FU GENERATION(アジアン・カンフー・ジェネレーション)、back number(バックナンバー)、MAN WITH A MISSION(マン・ウィズ・ア・ミッション)、サンボマスター、東京スカパラダイスオーケストラ、女王蜂らが名を連ねる。

■出演者・タイムテーブル

　■8月21日(土)
10-FEET / あいみょん / Dragon Ash / ハルカミライ / ハンブレッダーズ / Hump Back / マキシマム ザ ホルモン / MY FIRST STORY / My Hair is Bad / SASUKE / SUPER BEAVER / 打首獄門同好会 / ヤバイTシャツ屋さん

　■8月22日(日)
BiSH / Creepy Nuts / フレデリック / 神はサイコロを振らない / マカロニえんぴつ / 小田和正 / 緑黄色社会 / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / スキマスイッチ / sumika / 四星球 / Vaundy / WANIMA

　■8月28日(土)
ASIAN KUNG-FU GENERATION / back number / LONGMAN / MAN WITH A MISSION / MONOEYES / Novelbright / サンボマスター / SHE'S / Suspended 4th / 竹原ピストル / ザ・モアイズユー / 東京スカパラダイスオーケストラ / 女王蜂
※2021年6月14日時点の情報。変更の場合もある。

■開催概要

　野外ロックフェスティバル「モンスターバッシュ」
開催日：2021年8月21日(土)・22日(日)・28日(土)
オープン9:00/スタート11:00予定
会場：国営讃岐まんのう公園
住所：香川県仲多度郡まんのう町

■チケット情報

　チケット料金 1日券 10,000円
※入園料込 ※未就学児無料(保護者同伴必須)
※モンバスシート(1m×1m)付き。
※チケットは公演中止の場合以外払戻しはしない。
※1日券のみの販売。通し券はなし。
※小学生1日券の当日会場販売はなし。小学生も必ず一人1枚チケットを購入(保護者同伴必須)。小学生は、当⽇会場にて年齢が確認できる証明書提⽰にて5,000円キャッシュバック。
※事前抽選制のステージ前方スタンディングエリアを設置。エントリーの詳細は後日発表。前方スタンディングエリアは小学生以下は入場禁止。
チケット販売場所：
・四国限定：Famiポート販売(先着先行)
受付期間：6月18日(金)12:00～6月27日(日)23:59
・オフィシャルHP先行(抽選先行)
受付期間：7月2日(金)12:00～7月11日(日)23:59
※チケット詳細は公式サイト(https://www.monsterbash.jp/index.html)で確認。

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワードマキシマム ザ ホルモンWANIMA

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