

*16:28JST 【M&A速報：2021/06/17（2）】三浦工業、神戸製鋼所を処分先として17億円の自己株処分

■三浦工業<6005>、神戸製鋼所<5406>を処分先として17億円の自己株処分 同社子会社コベルコ・コンプレッサの株式取得に充当

■クレスコ<4674>、組込型ソフトウェア・ファームウェア等開発のOECを買収

■デ・ウエスタン・セラピテクス研究所<4576>、ユビエンスに出資 標的タンパク質分解誘導薬の共同研究契約を延長

■ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324>、各種モーター開発子会社ウィンベルに追加出資し完全子会社化

■ウイルテック<7087>、中期経営計画を発表 戦略的なM&Aの実行に60～80億円

■インターワークス<6032>、子会社で採用支援事業の日本データビジョンを吸収合併

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》