関連記事
記事提供元：フィスコ
*16:28JST 【M&A速報：2021/06/17（2）】三浦工業、神戸製鋼所を処分先として17億円の自己株処分
■三浦工業<6005>、神戸製鋼所<5406>を処分先として17億円の自己株処分 同社子会社コベルコ・コンプレッサの株式取得に充当
■クレスコ<4674>、組込型ソフトウェア・ファームウェア等開発のOECを買収
■デ・ウエスタン・セラピテクス研究所<4576>、ユビエンスに出資 標的タンパク質分解誘導薬の共同研究契約を延長
■ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324>、各種モーター開発子会社ウィンベルに追加出資し完全子会社化
■ウイルテック<7087>、中期経営計画を発表 戦略的なM&Aの実行に60～80億円
■インターワークス<6032>、子会社で採用支援事業の日本データビジョンを吸収合併
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 新興市場銘柄ダイジェスト:セレスポは大幅反発、平山が年初来高値 6/17 16:01
- インテージテクノスフィアは動画解析BIツール「Label Note」を発表 6/17 15:56
- ジーニーは導入実績4500社、チャット型Web接客プラットフォームChamoの公式Webサイトをリニューアル 6/17 15:55
- グローバルインフォメーションはGC示現で上昇トレンド転換、初値奪回を目指す 6/17 15:55
- 大人も必見！ハローキティが小学生むけにSDGsを伝えるショートムービー「わたし、地球」を期間限定で公開！ 6/17 15:54
広告
広告
広告